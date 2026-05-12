Французский авианосец "Шарль де Голль" вошел в Аденский залив

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Французский авианосец "Шарль де Голль", отправленный на Ближний Восток, зашел с краткосрочным визитом в порт Джибути в Аденском заливе, сообщил телеканал BFMTV.

Как сообщало в минувшую среду министерство вооружённых сил Франции, авианосец "Шарль де Голль" и сопровождающие его корабли были направлены в регион в рамках подготовки к участию в будущей миссии по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе.

"Ситуация в Ормузском проливе имеет глобальные последствия", - заявили в министерстве. При этом подчеркивалось, что Франция "не является стороной конфликта" и "остается приверженной международному праву и суверенитету".

Оборонное ведомство указало, что развертывание призвано "заранее оценить региональную оперативную обстановку", а также предложить "дополнительные возможности для реагирования на кризис" в целях повышения региональной безопасности.

В заявлении также отмечалось, что авианосная группа поможет "интегрировать возможности партнеров в оборонительную и адаптированную структуру" в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Этот шаг также направлен на "успокоение участников морской торговли", подчеркнули французские военные.