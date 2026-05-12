Французский авианосец "Шарль де Голль" вошел в Аденский залив

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Французский авианосец "Шарль де Голль", отправленный на Ближний Восток, зашел с краткосрочным визитом в порт Джибути в Аденском заливе, сообщил телеканал BFMTV.

Как сообщало в минувшую среду министерство вооружённых сил Франции, авианосец "Шарль де Голль" и сопровождающие его корабли были направлены в регион в рамках подготовки к участию в будущей миссии по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе.

"Ситуация в Ормузском проливе имеет глобальные последствия", - заявили в министерстве. При этом подчеркивалось, что Франция "не является стороной конфликта" и "остается приверженной международному праву и суверенитету".

Оборонное ведомство указало, что развертывание призвано "заранее оценить региональную оперативную обстановку", а также предложить "дополнительные возможности для реагирования на кризис" в целях повышения региональной безопасности.

В заявлении также отмечалось, что авианосная группа поможет "интегрировать возможности партнеров в оборонительную и адаптированную структуру" в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Этот шаг также направлен на "успокоение участников морской торговли", подчеркнули французские военные.

Ближний Восток Франция Шарль де Голль
Трамп не исключил возможности продления разрешения на покупку нефти из РФ

В Таиланде предложили сократить срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней

Трамп заявил о планах США начать переговоры с Кубой после ее просьбы о помощи

В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд

В КСИР заявили о расширении зоны своих операций в Ормузском проливе

Гендиректор ВОЗ заявил об отсутствии угрозы пандемии хантавируса

