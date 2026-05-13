Стратегические бомбардировщики ВВС США провели тренировочные вылеты с базы в Англии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Пять стратегических бомбардировщиков ВВС США совершили очередные тренировочные вылеты с передовой авиабазы Фэрфорд в Великобритании, сообщил авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

В воздух поднимались два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress и три B-1B Lancer для выполнения многочасовых полетов в направлении Ближнего Востока.

По данным Flightradar24, один из B-1B, в частности, пролетел до района греческого острова Крит, после чего повернул обратно на базу в Англии.

В последнее время американские стратегические бомбардировщики, которые размещены на авиабазе Фэрфорд, практически ежедневно выполняют полеты, продолжительность которых достигает около 9-10 часов. За это время они могут покрывать половину расстояния до Ближнего Востока и возвращаться обратно.

Накануне Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что 9 мая бомбардировщик B-1B совершил полет непосредственно в район Ближнего Востока.

На авиабазе Фэрфорд сейчас размещается группировка из 23 американских тяжелых бомбардировщиков, включая 15 самолетов B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress.

Каждый самолет способен нести 24 планирующие 900-килограммовые авиабомбы JDAM с дальностью действия до 20 км или 12 крылатых ракет JASSM c дальностью действия примерно 300 км. Эти боеприпасы в ходе американской военной операции использовались для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.

ВВС США Великобритания
