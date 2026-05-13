Президенты США и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном, сообщает государственное агентство Объединенных Арабских Эмиратов WAM.

Согласно публикации, лидеры "обсудили стратегическое сотрудничество и пути укрепления отношений между ОАЭ и США в интересах обеих сторон".

"Также они обменялись мнениями о последних событиях на Ближнем Востоке", - отмечает агентство.