Путин отмечает востребованность связки РФ и КНР в текущей обстановке

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Тесная связка РФ и КНР особенно востребована в текущей международной обстановке, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наше сотрудничество во внешнеполитических делах - один из главных стабилизирующих факторов на международной арене. Идет сложный процесс формирования полицентричного мира, основанного на балансе интересов всех его участников", - сказал Путин на переговорах с председателем КНР.

Он подчеркнул: "В нынешней напряженной ситуации на международной арене наша тесная связка особенно востребована".

Глава государства отметил, что Россия и Китай отстаивают культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного развития государств, стремятся к построению более справедливого демократического мироустройства.

Так, Москва и Пекин наращивают координацию в ООН, БРИКС, G20 и на других площадках, "продолжим активное взаимодействие с Шанхайской организацией сотрудничества" (ШОС). "Уверен, что вместе достойно отметим в этом году 25-летие ШОС, ставшей прекрасным примером справедливого разрешения проблем и содействия интеграции в обширном общем регионе", - добавил Путин.

"Дополнительным стимулом для наращивания гуманитарных контактов стало введение по вашей, дорогой друг, инициативе безвизового режима на взаимной основе для граждан наших стран. И эту практику, безусловно, будем продолжать", - подчеркнул президент РФ.