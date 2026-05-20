Си Цзиньпин заявил, что КНР и РФ должны построить более справедливую систему глобального управления

Фото: Владимир Смирнов /ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия, как важные мировые державы, должны построить более справедливую систему глобального управления.

"В настоящее время в условиях хаотичной международной ситуации наблюдается разгул односторонности и гегемонии, но стремление к миру, развитию и сотрудничеству по-прежнему остается чаянием народов и веянием времени. В качестве постоянных членов Совбеза ООН и важных мировых держав Китай и Россия должны с учетом долгосрочных интересов добиться национального возрождения путем продвижения всеобъемлющего стратегического взаимодействия более высокого качества, построить более справедливую и разумную систему глобального управления", - заявил Си Цзиньпин в начале переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Китайский лидер отметил, что отношения двух стран "шаг за шагом достигли нынешнего высокого уровня, и это стало возможным благодаря присущей" КНР и РФ "непоколебимой воле в процессе непрерывного углубления политического взаимодоверия и стратегического взаимодействия, предприимчивости в расширении разветвленного сотрудничества, а также храбрости и мужества в деле отстаивания международной справедливости в целях формирования сообщества единой судьбы человечества, несмотря на турбулентности в международной обстановке".

