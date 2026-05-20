Путин заявил, что переговоры РФ и КНР в узком формате прошли содержательно

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российско-китайские переговоры в узком составе прошли содержательно, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Только что в традиционно дружественном и доверительном ключе провели содержательные переговоры по важным вопросам двустороннего сотрудничества в узком формате, сейчас в более широком поговорим", - сказал Путин в начале российско-китайских переговоров в расширенном составе.

По его словам, с докладами о работе пяти межправительственных комиссий выступят их сопредседатели, вице-премьеры, а министры иностранных дел расскажут о координации на международной арене.

"Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем в новую эпоху является образцом межгосударственных связей в современном мире. Оно основано на принципах равноправия и учета интересов друг друга, взаимной поддержки, дружбы и подлинного добрососедства", - отметил президент РФ.

Российско-китайские переговоры в Пекине в узком формате продлились порядка полутора часов.

Владимир Путин Китай
