Что случилось этой ночью: среда, 20 мая

Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине, голосование по резолюции, ограничивающей полномочия Трампа по Ирану, лауреат Букера - 2026

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Пекине начались российско-китайские переговоры. Владимир Путин заявил, что тесная связка РФ и КНР особенно востребована в текущей международной обстановке. Он отметил, что экономическое сотрудничество двух стран демонстрирует хорошую динамику, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру. Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия, как важные мировые державы, должны построить более справедливую систему глобального управления.

- Сенаторы США на процедурном голосовании выступили за рассмотрение проекта резолюции, ограничивающей полномочия Дональда Трампа по возобновлению военных действий против Ирана.

- Министерство войны США сократило количество бригадных боевых групп, дислоцированных в Европе, с четырех до трех, вернувшись к уровню 2021 г.

- Американские ВМС обнаружили по меньшей мере 10 морских мин, установленных в акватории Ормузского пролива, сообщил CBS News.

- Правительство РФ дополнило законопроект о борьбе с кибермошенничеством новым механизмом, согласно которому договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления.

- Дональд Трамп примет участие во встрече лидеров G7 во Франции в июне, чтобы обсудить вопросы искусственного интеллекта, торговли и борьбы с преступностью, сообщил Axios.

- Тайваньская писательница Ян Шуан-цзы стала лауреатом Букеровской премии 2026 года за роман "Путевые заметки о Тайване" (Taiwan Travelogue) в переводе Линь Кинг.

- Лондонский "Арсенал" впервые с 2004 года стал чемпионом Англии по футболу. Это произошло после того, как "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Борнмутом" и лишился шансов догнать "Арсенал".

