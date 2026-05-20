Рынок акций США снизился

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились во вторник, причем S&P 500 и Nasdaq Composite завершили в минусе третью сессию подряд.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Сохраняющаяся напряженность в регионе поддерживает высокие цены на нефть и усиливает инфляционное давление. На этом фоне процентные ставки гособлигаций США растут: доходность 30-летних US Treasuries подскочила до 5,18% годовых - максимума со времен глобального финансового кризиса (с 2007 года).

Цены на нефть завершили торги снижением. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на брифинге в Белом доме во вторник отметил прогресс в переговорах Вашингтона с Тегераном, добавив, что ни одна из сторон не хочет возобновления военных действий.

Президент США Дональд Трамп между тем заявил, что американским военным, возможно, придется снова атаковать Иран. Днем ранее Трамп сказал, что приказал отложить атаку на Иран на "два или три дня" после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Позднее на этой неделе трейдеры ждут публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого базовая ставка была оставлена на уровне 3,5-3,75% годовых.

Лидером падения среди компонентов Dow Jones во вторник стали акции Cisco Systems Inc. (-2,9%). Главный финансовый директор компании Марк Паттерсон, выступивший на конференции JPMorgan Chase, предупредил о давлении на валовую маржу Cisco из-за расширения ею операций в сфере ИИ-инфраструктуры.

Заметно подешевели также бумаги Boeing Co. (-2,6%), 3M Co. (-2,1%), Amazon.com Inc. (-2,1%), Goldman Sachs Group Inc. (-1,8%).

Снижение котировок бумаг чипмейкеров продолжилось. Акции Nvidia Corp. опустились в цене на 0,8%, Seagate Technology - на 1%, Western Digital Corp. - на 0,6%.

Бумаги Blackstone Inc. и Alphabet Inc. подешевели на 2,4% и 2,3% соответственно. Компании объявили о создании СП в области ИИ, которое будет предлагать мощности центров обработки данных, операционные услуги и сетевые решения на базе Google Cloud. Первоначальные инвестиции Blackstone в СП составят $5 млрд.

Рыночная стоимость Home Depot увеличилась на 0,9%. Оператор крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома и ремонта сократил чистую прибыль в первом финквартале на 4,2%, а темпы роста сопоставимых продаж не оправдали ожиданий рынка. В то же время выручка компании превзошла консенсус-прогноз аналитиков.

Капитализация производителя спортивных товаров Amer Sports увеличилась на 2,1%. Показатели скорректированной прибыли и выручки компании за первый квартал превзошли ожидания экспертов.

Лидерами роста в составе Dow Jones стали акции Verizon Communications Inc. (+2,1%), Amgen Inc. (+2%), Chevron Corp. (+1,5%).

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник снизился на 0,65% - до 49363,88 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,67% - до 7353,61 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 0,84%, составив 25870,71 пункта.

