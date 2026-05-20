Пекин и Москва продлевают действие договора о добрососедстве

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в ходе начавшейся встречи в Пекине договорились о продлении действия российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, передает агентство "Синьхуа".

Согласно публикации, два лидера поддержали продление действия данного договора.

Российско-китайский Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан в июле 2001 года и охватывает различные сферы российско-китайских отношений.