В Польше задержаны три человека по обвинению в шпионаже в пользу РФ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали трех человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Российской Федерации, заявил министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк.

"Задержанные – поляки в возрасте от 48 до 62 лет. Их обвиняют в разведывательной деятельности – в выявлении размещения войск НАТО на территории Польши, а также в изготовлении и распространении пропагандистских и дезинформационных материалов", - написал Семоняк в среду в соцсетях.

Он сообщил, что районный суд в Белостоке применил превентивную меру в виде временного ареста на три месяца ко всем подозреваемым.

