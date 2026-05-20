РФ и Китай договорились о строительстве 2-го ж/д пути на погранпереходе Забайкальск - Маньчжурия

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги, а также меморандум о взаимопонимании и о сотрудничестве в области развития кадрового потенциала.

Соглашение от российской стороны подписали министр транспорта РФ Андрей Никитин и глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев. Подписание состоялось в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Пекин, который он совершает по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Речь идет о строительстве второго главного пути колеи 1435 мм на трансграничном участке железной дороги Забайкальск - Маньчжурия, пояснили "Интерфаксу" в Минтрансе РФ.

Как сообщалось, в феврале правительство РФ одобрило представленный Минтрансом проект межправительственного соглашения о реализации этого проекта, согласованный с МИДом и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также предварительно проработанный с китайской стороной.

Минтрансу было поручено провести переговоры с китайской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ это соглашение. В случае необходимости было разрешено вносить в проект соглашения изменения, не имеющие принципиального характера.

В мае 2024 года ОАО "РЖД" и госкорпорация "Китайские железные дороги" подписали соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве, в рамках которого договорились среди прочего ускорить реализацию проекта строительства второго главного ж/д пути по колее 1435 мм на погранпереходе Забайкальск - Маньчжурия.

Минтранс Росатом РЖД Си Цзиньпин
