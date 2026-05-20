Поиск

Путин встретился с китайским инженером, с которым сфотографировался в 2000 году, когда тот был ребенком

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин встретился с китайским инженером Пэн Паем, с которым он сфотографировался 26 лет назад.

В 2000 году в ходе своего первого государственного визита в Пекин в качестве президента РФ Путин сфотографировался с Пэн Паем, который был еще ребенком, в парке Бэйхай во время прогулки.

В дальнейшем мальчик заинтересовался русской культурой и наукой. Он поступил в Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет и окончил его со степенью магистра. После этого Пэн Пай вернулся в Китай и начал работать в родной провинции Хунань. Сейчас он занимает должность инженера муниципальной компании "Хунаньская строительная инвестиционная группа".

В 2025 году Пэн Пай стал известен в китайском медиапространстве после публикации телеканалом RT архивной фотографии с Путиным. В интервью китайской газете "Хунань Жибао" он отметил, что именно встреча с президентом России и высокое качество российского образования побудили его уехать учиться в Москву.

Позднее Пэн Пай записал видеообращение на русском языке, в котором он выразил надежду вновь встретиться с президентом РФ в ходе его следующего визита в Китай.

Владимир Путин Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорт Вильнюса остановил работу из-за объявления воздушной тревоги

Путин и Си Цзиньпин договорились расширять практику совместных военных учений

В Кремле подтвердили скорый визит в РФ Уиткоффа и Кушнера

 В Кремле подтвердили скорый визит в РФ Уиткоффа и Кушнера

Россия и Китай наметили планы по расширению энергетических проектов

FT назвала Меркель и Драги кандидатами на роль переговорщика ЕС с Россией

 FT назвала Меркель и Драги кандидатами на роль переговорщика ЕС с Россией

Си Цзиньпин назвал самой яркой чертой отношений с Россией политическое взаимодоверие

Лидеры РФ и КНР подписали заявление об укреплении партнерства и стратегического взаимодействия

Кремль заявил об отсутствии смысла сравнивать церемониалы визитов Путина и Трампа в КНР

 Кремль заявил об отсутствии смысла сравнивать церемониалы визитов Путина и Трампа в КНР

Песков сказал, что заявления Литвы о возможной атаке на Калининград граничат с безумием

Дмитриев анонсировал скорый визит Уиткоффа в Россию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9492 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2255 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов