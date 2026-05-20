Путин встретился с китайским инженером, с которым сфотографировался в 2000 году, когда тот был ребенком

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин встретился с китайским инженером Пэн Паем, с которым он сфотографировался 26 лет назад.

В 2000 году в ходе своего первого государственного визита в Пекин в качестве президента РФ Путин сфотографировался с Пэн Паем, который был еще ребенком, в парке Бэйхай во время прогулки.

В дальнейшем мальчик заинтересовался русской культурой и наукой. Он поступил в Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет и окончил его со степенью магистра. После этого Пэн Пай вернулся в Китай и начал работать в родной провинции Хунань. Сейчас он занимает должность инженера муниципальной компании "Хунаньская строительная инвестиционная группа".

В 2025 году Пэн Пай стал известен в китайском медиапространстве после публикации телеканалом RT архивной фотографии с Путиным. В интервью китайской газете "Хунань Жибао" он отметил, что именно встреча с президентом России и высокое качество российского образования побудили его уехать учиться в Москву.

Позднее Пэн Пай записал видеообращение на русском языке, в котором он выразил надежду вновь встретиться с президентом РФ в ходе его следующего визита в Китай.