В МИД РФ заявили о продолжающихся контактах с Израилем, в том числе по Ирану

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Позиции Москвы и Тель-Авива расходятся по ряду вопросов, однако контакты между странами не прекращаются, заявил в среду замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

"Конечно, контакты с Израилем продолжаются. Естественно, не во всем мы соглашаемся друг с другом. Однако обмены и на уровне министерства иностранных дел с посольством Израиля в Москве и посольства России в Тель-Авиве и министерства иностранных дел Израиля идут полным ходом. Мы обсуждаем текущие события в регионе, вокруг Ирана, палестинский вопрос, ситуацию, связанную с Ливаном. Россия доводит свою позицию о необходимости прекращения агрессивных действий против Ирана, против палестинцев, против Ливана", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос, поддерживают Россия и Израиль отношения в настоящее время.