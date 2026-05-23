Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования в связи с жертвами взрыва на шахте

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с последствиями катастрофы на угольной шахте в китайской провинции Шаньси.

"Уважаемый господин Председатель, дорогой друг! Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы на угольной шахте в провинции Шаньси", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - добавил Путин.

Взрыв произошел на угольной шахте в китайской провинции Шаньси в пятницу вечером. По последним данным, погибли 82 человека, еще девять числятся пропавшими без вести. На момент происшествия на шахте работали 247 человек.

