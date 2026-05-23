Катар призвал США и Иран положительно отреагировать на посреднические усилия Пакистана

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - МИД Катара в субботу обратился с призывом к США и Ирану положительно отреагировать на посреднические усилия Пакистана и заключить "устойчивое" соглашение, которое положило бы конец конфликту и восстановило бы безопасность в регионе Персидского залива.

В коммюнике, распространенном внешнеполитическим ведомством Катара, отмечается, что его руководитель Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани обсудил по телефону ситуацию с коллегами из Иордании, Саудовской Аравии и Турции, и заручился их поддержкой.

Глава МИД Катара подчеркнул "необходимость положительной реакции всех сторон на продолжающиеся посреднические усилия".

Агентство Tasnim со ссылкой на иранский источник ранее сообщило, что представители Ирана и США при посредничестве Пакистана продолжают попытки согласования соглашения по урегулированию военного конфликта.

"Консультации по спорным вопросам продолжаются. Результата пока нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, стороны обсуждают вопросы, связанные непосредственно с завершением вооруженного конфликта. Другие спорные темы пока не затрагиваются.

Эти консультации проходят на фоне публикаций американских СМИ, согласно которым президент США Дональд Трамп всерьез думает о новой волне ударов по Ирану. Предполагается, что такие удары могут произойти уже на выходных.

Хроника 28 февраля – 23 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Пакистан Катар
