CBS утверждает, что США готовятся к нанесению ударов по Ирану

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты готовятся к нанесению новых военных ударов по Ирану, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в администрации американского президента Дональда Трампа.

По их словам, проведение нового раунда ударов по Ирану рассматривалось в пятницу в администрации, несмотря на продолжающиеся дипломатические переговоры с Ираном. Окончательное решение, по состоянию на пятницу, еще не принято, отметили они.

При этом некоторые представители американского военного ведомства и разведывательного сообщества отменили свои планы на выходные и День поминовения, отмечаемого ежегодно в последний понедельник мая, в ожидании возможных ударов, сообщили источники.

Ранее Трамп сообщил, что не сможет присутствовать на свадьбе своего сына Дональда Трампа-младшего из-за государственных дел. "Хотя я очень хотел быть рядом с моим сыном Доном-младшим и новым членом семьи Трамп, его будущей женой Беттиной. Обстоятельства, связанные с правительственными делами, и моя любовь к США не позволяют мне этого сделать", - написал он в пятницу в Truth Social.

Трамп подчеркнул, что считает необходимым оставаться в Вашингтоне "в это важное время".

Портал Axios в пятницу, ссылаясь на источники, также сообщил, что администрация Трампа готовится начать военные удары по Ирану.