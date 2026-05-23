Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Автобус с четырнадцатью туристами из России попал в аварию в районе курортного поселка Белдиби в турецкой провинции Анталья, сообщает генеральное консульство РФ в Анталье в субботу.

"23.05.2026 г. в 05:15 в районе н. п. Белдиби (провинция Анталья) произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса, в котором находились 14 российских туристов. Погибших и тяжело пострадавших в результате аварии нет", - говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.

"С места происшествия туристы были доставлены в ближайшие больницы. Двум из них с травмами средней степени тяжести планируется провести хирургические операции. Остальные россияне возвращены в отели", - отмечается в сообщении.

Генконсульство России в Анталье сообщает, что находится в контакте с сотрудниками туроператора, страховой компании, врачами, правоохранительными органами.