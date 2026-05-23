В Латвии в озеро упал и взорвался беспилотник

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Латвии в субботу утром в озеро Дридзис в Краславском крае на востоке страны упал и сдетонировал дрон, сообщила Государственная полиция.

Информация о падении поступила около 8 утра от местных жителей. По данным полиции, результате происшествия никто не пострадал.

Полиция при обследовании местности нашла обломки БПЛА.

К осмотру местности привлечены сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы и представители Национальных вооруженных сил.

В последнее время дроны, направлявшиеся с Украины в сторону России, несколько раз падали на территории Латвии. 7 мая два дрона врезались в резервуар на малоиспользуемой нефтебазе в Резекне.

