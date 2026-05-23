В Калифорнии 40 тыс. человек призвали эвакуироваться из-за опасности взрыва на предприятии

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Примерно 40 тыс. жителей на юге штата Калифорния (США) получили распоряжения об эвакуации из-за опасности взрыва резервуара с токсичным веществом метилметакрилатом, сообщает в субботу CNN.

Это химическое вещество используется в производстве пластмасс и, по данным Агентства по охране окружающей среды CША, при воздействии на человека может вызывать проблемы с дыханием.

Промышленная зона, где расположен резервуар, находится примерно в восьми километрах от Диснейленда и примерно в шести километрах от тематического парка Knott's Berry.

Ситуация на объекте осложнилась в четверг, когда температура внутри резервуара начала повышаться, что создало угрозу взрыва или протечки. В пятницу температуру удалось сбить, однако угроза промышленного инцидента пока сохраняется.