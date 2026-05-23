Лукашенко заявил, что для Белоруссии главное - сохранить мирное небо над страной

Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в нынешних непростых условиях главной задачей является сохранение мирного неба над страной.

"Какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна - сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть, - мир и жизнь людей", - сказал Лукашенко во время церемонии приведения к военной присяге новобранцев в субботу.

"В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений, встать в случае необходимости на защиту Родины - и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости страны", - приводит слова Лукашенко президентская пресс-служба.

Он также отметил, что "министр обороны, генеральный штаб страны, все генералы получили задачу - уйти от излишней муштры в армии". "Мы в армии должны готовить специалистов, которые умеют управлять техникой, которые умеют владеть своим оружием, которые будут сильны духом и телом, физически подготовлены", - сказал президент Белоруссии.

