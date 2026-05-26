Поиск

США отвергли утверждения Тегерана о потере дрона Reaper над Ираном

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Представители Пентагона во вторник опровергли сообщение Ирана, что американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper был сбит в иранском воздушном пространстве, сообщает газета The New York Times.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что в ходе атаки ВВС США иранские силы ПВО сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper и открыли огонь по истребителю F-35 и еще одному беспилотнику, когда они вошли в иранское воздушное пространство в регионе Хормозган, где расположен порт Бендер-Аббас.

Представитель Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) капитан Тим Хоукинс во вторник утром заявил, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны "для защиты наших войск от угрозы со стороны иранских сил".

По словам Хоукинса, удары были нанесены в районе Бендер-Аббаса, где расположена главная военно-морская база Ирана. Он пояснил, что целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и иранские катера, пытавшиеся установить мины.

КСИР официально подтвердил гибель четырех военнослужащих своих военно-морских сил в результате американских авиаударов.

Официальный представитель CENTCOM охарактеризовал масштабы американских ударов как "очень небольшие".

"Центральное командование продолжает защищать наши силы, проявляя сдержанность в условиях продолжающегося перемирия", - сказал Хоукинс.

Хроника 28 февраля – 26 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР Пентагон США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Израиль нанес удар по новому лидеру военного крыла ХАМАС

Трамп после медобследования заявил об отсутствии проблем со здоровьем

 Трамп после медобследования заявил об отсутствии проблем со здоровьем

ВМС США возобновили оказание помощи судам, проходящим через Ормузский пролив

Лавров разъяснил Рубио причины решения о начале нанесения ударов ВС РФ по Киеву

Армения и США подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства

Лондон расширил антироссийский санкционный список

 Лондон расширил антироссийский санкционный список

Brent подорожала до $98,71 за баррель

Совет директоров BP прекратил полномочия Манифолда как председателя СД
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2338 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9589 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов