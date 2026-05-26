США отвергли утверждения Тегерана о потере дрона Reaper над Ираном

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Представители Пентагона во вторник опровергли сообщение Ирана, что американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper был сбит в иранском воздушном пространстве, сообщает газета The New York Times.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что в ходе атаки ВВС США иранские силы ПВО сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper и открыли огонь по истребителю F-35 и еще одному беспилотнику, когда они вошли в иранское воздушное пространство в регионе Хормозган, где расположен порт Бендер-Аббас.

Представитель Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) капитан Тим Хоукинс во вторник утром заявил, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны "для защиты наших войск от угрозы со стороны иранских сил".

По словам Хоукинса, удары были нанесены в районе Бендер-Аббаса, где расположена главная военно-морская база Ирана. Он пояснил, что целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и иранские катера, пытавшиеся установить мины.

КСИР официально подтвердил гибель четырех военнослужащих своих военно-морских сил в результате американских авиаударов.

Официальный представитель CENTCOM охарактеризовал масштабы американских ударов как "очень небольшие".

"Центральное командование продолжает защищать наши силы, проявляя сдержанность в условиях продолжающегося перемирия", - сказал Хоукинс.