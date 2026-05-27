США нанесли удары по Ирану после фиксации "опасных действий" иранских военных

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли удары по Ирану после того, как 24 часами ранее разведка зафиксировала "потенциально опасные действия" иранских военных, сообщила газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц.

По их словам, вслед за этим американские военные самолеты потопили два быстроходных катера Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), которые пытались установить мины в Ормузском проливе.

Источники также сообщили, что Иран запускал ударные беспилотники в сторону кораблей ВМС США в Оманском заливе и Аравийском море, которые обеспечивают блокаду торговых судов, пытающихся войти в иранские порты или выйти из них.

Кроме того, американские военные зафиксировали активность иранских зенитных ракетных комплексов, размещенных вблизи Ормузского пролива, что создавало угрозу для ударных самолетов наземного и палубного базирования, действовавших в регионе в рамках морской блокады, отметили собеседники издания.

В ответ Соединенные Штаты нанесли "удары в целях самообороны" по целям на юге Ирана, "чтобы защитить наши войска от угроз со стороны иранских сил", заявил во вторник представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан Тим Хоукинс.

По его словам, удары были нанесены в районе Бендер-Аббаса, где расположена главная военно-морская база Ирана. Он пояснил, что целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и иранские катера, пытавшиеся установить мины.

КСИР официально подтвердил гибель четырех военнослужащих своих военно-морских сил в результате американских авиаударов.

Официальный представитель CENTCOM охарактеризовал масштабы американских ударов как "очень небольшие".

"Центральное командование продолжает защищать наши силы, проявляя сдержанность в условиях продолжающегося перемирия", - сказал Хоукинс.

Во вторник представители Пентагона опровергли сообщения о том, что Иран сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper.

КСИР заявил, что в ходе атаки ВВС США иранские силы ПВО сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper и открыли огонь по истребителю F-35 и еще одному беспилотнику, когда они вошли в иранское воздушное пространство в регионе Хормозган, где расположен порт Бендер-Аббас.