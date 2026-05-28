IBM инвестирует свыше $10 млрд в квантовые вычисления в ближайшие пять лет

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines объявила о намерении инвестировать более $10 млрд в развитие квантовых технологий в ближайшие пять лет и к 2029 году создать первый большой квантовый компьютер, способный безошибочно выполнять сложные вычисления.

Как отмечается в сообщении IBM, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, средства будут направлены, помимо прочего, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, расширение производственных мощностей, формирование новых партнерств и приобретение активов в квантовой сфере.

Инвестиции призваны укрепить лидерство компании в области квантовых вычислений.

IBM отмечает, что уже внедрила более 90 квантовых систем - больше, чем остальные игроки сектора в совокупности. Более 325 компаний, университетов и госучреждений используют квантовые компьютеры IBM для решения научных и технических задач.

Ранее в этом месяце администрация президента США Дональда Трампа заявила, что выделит $2 млрд в виде субсидий девяти компаниям, работающим в сфере квантовых вычислений. Как сообщалось, половина из этих средств будет предоставлена IBM. Государство получит миноритарные доли в каждой из компаний.

Акции IBM дорожают на 2,6% в начале торгов в четверг. За последние три месяца капитализация компании выросла на 8,2%, до $239,9 млрд.