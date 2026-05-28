Поиск

IBM инвестирует свыше $10 млрд в квантовые вычисления в ближайшие пять лет

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines объявила о намерении инвестировать более $10 млрд в развитие квантовых технологий в ближайшие пять лет и к 2029 году создать первый большой квантовый компьютер, способный безошибочно выполнять сложные вычисления.

Как отмечается в сообщении IBM, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, средства будут направлены, помимо прочего, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, расширение производственных мощностей, формирование новых партнерств и приобретение активов в квантовой сфере.

Инвестиции призваны укрепить лидерство компании в области квантовых вычислений.

IBM отмечает, что уже внедрила более 90 квантовых систем - больше, чем остальные игроки сектора в совокупности. Более 325 компаний, университетов и госучреждений используют квантовые компьютеры IBM для решения научных и технических задач.

Ранее в этом месяце администрация президента США Дональда Трампа заявила, что выделит $2 млрд в виде субсидий девяти компаниям, работающим в сфере квантовых вычислений. Как сообщалось, половина из этих средств будет предоставлена IBM. Государство получит миноритарные доли в каждой из компаний.

Акции IBM дорожают на 2,6% в начале торгов в четверг. За последние три месяца капитализация компании выросла на 8,2%, до $239,9 млрд.

IBM International Business Machines
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Казахстан и РФ подписали рамочное соглашение по увеличению поставок российской нефти в КНР

Секретарь Совбеза РФ не исключил появления ядерного оружия у Японии

КСИР за сутки пропустил 26 судов через Ормузский пролив

Каллас призвала ЕС надавить на третьи страны, которые ведут бизнес с Россией

Парламент Казахстана одобрил введение уголовной ответственности за обещание взятки

Axios узнал, что США считают возможной смену власти на Кубе уже этим летом

Гватемала согласилась проводить у себя операции вместе с США против наркокартелей

 Гватемала согласилась проводить у себя операции вместе с США против наркокартелей

Пашинян пообещал продолжить переговоры с Россией по газу и нефтепродуктам

Пашинян заявил о планах развивать сотрудничество в ЕАЭС "до возможно последней точки"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2372 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9621 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов