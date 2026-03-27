Подпись Трампа появится на американских купюрах

Подпись Трампа появится на американских купюрах
Фото: Bibek Raj Giri/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов США объявило о планах разместить подпись президента Дональда Трампа на долларовых банкнотах, сообщает AP. Решение станет беспрецедентным: традиционно на американских купюрах стоят подписи министра финансов и казначея.

По данным издания, инициатива рассматривается как часть подготовки к празднованию 250‑летия независимости США, которое страна отметит 4 июля. Подпись министра финансов Скотта Бессента также будет присутствовать на новых купюрах. Сам Бессент заявил, что "нет более мощного способа отметить исторические достижения нашей великой страны", чем выпуск банкнот с именем президента.

Этот шаг вписывается в более широкую тенденцию: за последние годы имя Трампа появилось на ряде культурных и государственных объектов - от Института мира США до концертного зала имени Кеннеди. Параллельно продолжается работа над выпуском памятной монеты из 24‑каратного золота с изображением президента, дизайн которой недавно утвердила федеральная комиссия по делам искусств. Монета также приурочена к 250‑летию страны.

Производством новых банкнот займется Бюро гравировки и печати, а Монетный двор США продолжит отвечать за выпуск монет. Ведомство подчеркивает, что инициатива носит символический характер и направлена на укрепление национальной идентичности в юбилейный год.

США Дональд Трамп Скотт Бессент
Подпись Трампа появится на американских купюрах

 Подпись Трампа появится на американских купюрах

