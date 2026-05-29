UKMTO понизило уровень угрозы для судоходства в Оманском заливе

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Уровень угрозы для судоходства в Оманском заливе в настоящее время снизился с отметки "критический" до "высокий" на фоне расширения военно-морской активности и мер регулирования, сообщило британское Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Подчеркивается, что масштабы судоходства в Ормузском проливе остаются "значительно сниженными", хотя "за последние 48 часов не было зарегистрировано ни одного инцидента, связанного с безопасностью".

По данным UKMTO, в среду через пролив прошло всего три судна, а во вторник - семь по сравнению со средним показателем до военных действий в 138 судов в день.

При этом отмечается, что угроза минирования судоходных маршрутов через пролив и помехи в работе спутниковых навигационных систем по-прежнему сохраняются.