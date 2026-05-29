Минфин США пополнил антииранские санкционные списки восемью танкерами

В них также включены 16 юрлиц и один гражданин Индии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Министерство финансов США в четверг ввело дополнительные санкции в отношении ряда юридических лиц, восьми танкеров и одного физлица, якобы связанных с поставками нефти в интересах Ирана.

"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) предпринимает дополнительные меры против продажи нефти в интересах иранских военных, позволяющих режиму финансировать восстановление своих вооруженных сил и представлять постоянную угрозу для Соединенных Штатов и их партнеров в регионе", - пояснили в Минфине.

Согласно заявлению Минфина, среди 16 попавших под санкции компаний есть зарегистрированные в Китае, в том числе в Гонконге, Катаре, Индии, ОАЭ и на Маршалловых островах.

Единственное физическое лицо, упомянутое в новом списке Минфина, является гражданином Индии.

Восемь танкеров, добавленных в списки Минфина, ходят под флагами Маршалловых островов, Камеруна, Коморских островов, Панамы, Палау и Сан-Марино.

В четверг Минфин США ввел санкции в отношении Управления по делам Персидского залива (PGSA), созданного Ираном для контроля судоходства в Ормузском проливе.