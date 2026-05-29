В Эстонии задумались о введении срочной воинской службы для женщин

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - будущем в Эстонии не хватит мужчин для прохождения срочной военной службы, и поэтому введение обязательной срочной службы для женщин - лишь вопрос времени, сказала Vikerraadio глава Департамента оборонных ресурсов (KRA) Ану Раннавески.

"Сейчас большинство призывников в Эстонии составляют юноши, но с течением времени становится все более очевидным, что мужчин рождается недостаточно, чтобы это было возможно и в будущем", - заявила она.

Период, когда рождалось до 15 000 мальчиков в год, давно остался в прошлом. Сейчас в год рождается 4000-5000 детей мужского пола, и в ближайшие 14 лет Эстония еще сможет обходиться исключительно молодыми мужчинами. Однако "к 2040 году проблема станет уже очень ясной; мы не сможем укомплектовать 4100 человек, как предусматривают оборонные планы", сказала Раннавески.

Это время пролетит очень быстро, и уже сейчас нужно задумываться о том, что будет дальше, подчеркнула она.

"В современной государственной обороне есть много функций, не требующих физической силы. Поэтому вопрос об обязательном призыве женщин на срочную службу скорее относится к категории "когда", а не "будет ли", - считает глава KRA.

Эстония KRA Ана Раннавески
