Операционный сбой произошел на нефтяном месторождении Тенгиз в Казахстане

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Операционный сбой произошел в четверг на одном из объектов на крупнейшем нефтяном месторождении в Казахстане - Тенгиз, в настоящее время добыча нефти восстанавливается, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе оператора месторождения - компании "Тенгизшевройл" (ТШО).

"28 мая 2026 года компания "Тенгизшевройл" столкнулась с незначительным операционным сбоем на одном из своих объектов. В настоящее время добыча на ТШО находится в стадии восстановления", - говорится в ответе ТШО на запрос агентства.

В компании подчеркнули, что обеспечение безопасной и надежной производственной деятельности является приоритетом. Детали происшествия в ТШО комментировать не стали.

18 января 2026 года на месторождении Тенгиз произошло возгорание трансформаторов, на следующий день "Тенгизшевройл" временно приостановил добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское из-за проблем с системами распределения электроэнергии. На Королевском месторождении добыча была возобновлена 26 января, а 31 января - на Тенгизе. О полном восстановлении добычи на Тенгизе после данного инцидента министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил 11 марта.

Инцидент повлиял на темпы добычи на месторождении в I квартале 2026 года. Так, добыча упала в 1,6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,7 млн тонн.

Запасы нефти на Тенгизе - 3,1 млрд тонн. Участниками оператора месторождения ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron corp. (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).

