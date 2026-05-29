Сбой на казахстанском месторождении Тенгиз привел к снижению добычи нефти

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Операционный сбой на месторождении Тенгиз привел к временному снижению добычи нефти, процесс добычи находится на стадии восстановления, сообщила советник министра - представитель Минэнерго Казахстана Асель Серикпаева.

"28 мая 2026 года на одном из производственных объектов компании "Тенгизшевройл" произошел операционный сбой, приведший к временному снижению производства нефти. В настоящее время компания принимает необходимые оперативные меры, процесс добычи на месторождении находится на стадии восстановления", - сказала она и добавила, что ситуация находится на постоянном контроле Минэнерго республики.

"Рисков для персонала, населения и окружающей среды не зафиксировано", - отметила советник.

Ранее оператор проекта "Тенгизшевройл" (ТШО) сообщил, что 28 мая произошел "незначительный операционный сбой" на одном из объектов месторождения Тенгиз и что добыча находится в стадии восстановления.

18 января 2026 года на месторождении Тенгиз произошло возгорание трансформаторов, на следующий день "Тенгизшевройл" временно приостановил добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское из-за проблем с системами распределения электроэнергии. На Королевском месторождении добыча была возобновлена 26 января, а на Тенгизе - 31 января. О полном восстановлении добычи на Тенгизе после данного инцидента министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил 11 марта.

Инцидент повлиял на темпы добычи на месторождении в I квартале 2026 года. Так, добыча упала в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,7 млн тонн.

Запасы нефти на Тенгизе - 3,1 млрд тонн. Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron corp. (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).