Лукашенко заявил, что Макрон в разговоре с ним не исключил встречи с Путиным в Минске

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном 24 мая возможную его встречу с президентом России Владимиром Путиным в Минске для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине.

"Ну, в Москву, может, вам и не очень - приехали бы в Минск, и мы бы с Владимиром Владимировичем (Путиным. - ИФ) вас встретили в Минске". Ну вот так, шутя. Он (Макрон - ИФ) говорит: "Я не исключаю этой встречи". Я говорю: "Так надо позвонить Путину. Приехать, сесть, по-мужски поговорить", - сказал Лукашенко автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Президент Белоруссии добавил, что Макрон спросил о намерении Белоруссии вступить в военные действия.

"Я говорю: да господь с тобой (перебил даже его), да я не планирую никуда вступать, зачем мне вступать?" - заверил Лукашенко.

Президенты упоминали проведенную недавно белорусско-российскую совместную тренировку ядерных сил. По словам Лукашенко, Макрон сказал, не собираются ли Россия и Белоруссия применять ядерное оружие и развязать ядерную войну.

"Я говорю: да господь с тобой! Я публично об этом сказал: только в одном случае - если совершена будет агрессия против Белоруссии. Вот и все", - заявил Лукашенко.