Лукашенко и Макрон по телефону обсудили взаимоотношения Белоруссии с ЕС
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон провели в воскресенье телефонный разговор, сообщил приближенный к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".
"Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с ЕС и Францией в частности", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.