Лукашенко и Макрон по телефону обсудили взаимоотношения Белоруссии с ЕС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон провели в воскресенье телефонный разговор, сообщил приближенный к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с ЕС и Францией в частности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

ЕС Белоруссия Франция Александр Лукашенко Эммануэль Макрон
