Финляндия направит Украине дополнительную военную помощь

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что президент Александр Стубб решил направить Украине 33-ий пакета военной помощи, сообщила пресс-служба Минобороны.

Стоимость передаваемой военной техники составляет приблизительно 128 млн евро. Пакет включает в себя как поставки из резервов Вооруженных сил, так и материалы, приобретенные у отечественной промышленности.

В общей сложности Финляндия уже поставила Украине оборонную продукцию на сумму 3,4 млрд евро, напомнило министерство.

"Финляндия обязуется поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это также укрепляет оборонно-промышленную базу Финляндии. Благодаря этим пакетам поддержки десятки финских компаний уже смогли продемонстрировать функциональность своей продукции в самых сложных условиях", - заявил Хяккянен.

По оперативным соображениям и для обеспечения безопасной доставки помощи точное содержание, способ доставки и график ее предоставления не разглашаются. При оказании помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсная ситуация в Вооруженных силах, отмечает Минобороны.

Минобороны Украина Антти Хяккянен Александр Стубб Финляндия
