Поиск

Правительство Финляндии теперь выступает за более европейское НАТО

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии обновило доклад по внешней политике и политике безопасности, выступив за более европейское НАТО. Доклад, который является официальным документом правительства, представила парламенту глава МИД Элина Валтоонен. Предыдущий был составлен в 2024 году.

Относительно ядерного оружия в обновленном докладе подчеркивается, что Финляндия продолжит быть приверженной Договору о нераспространении и не намерена размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время.

"С 2024 года в оперативной обстановке внешней политики и политики безопасности Финляндии произошли значительные изменения. Усилилась конкуренция между великими державами, основанная на правилах международная система подвергается сомнению, трансатлантическая оперативная обстановка находится в стадии трансформации, и война в Европе продолжается. Мы признаем эти изменения, но мы не в состоянии возглавить их", - сказала Валтоонен.

"Наша важнейшая цель - обеспечить независимость и территориальную целостность Финляндии, предотвратить вовлечение Финляндии в военные конфликты и гарантировать безопасность и благополучие финнов", - заявила она.

Она назвала "приоритетной задачей реагирование на долгосрочную угрозу со стороны России", военные действия которой "могут продолжаться долгое время или принимать новые формы". При этом даже мирное соглашение само по себе не гарантирует улучшения ситуации в области безопасности. Она назвала поддержку Украины "крайне важной" задачей.

"Мы готовимся к различным событиям на национальном уровне, а также в рамках НАТО и ЕС", - сказала глава МИД.

Она отметила, что приоритеты внешней политики Соединенных Штатов находятся в процессе изменений, и, следовательно, трансатлантическая оперативная среда также меняется. "Теперь необходимо двигаться в направлении укрепления Европейского союза и создания более европейского НАТО. Это давно является целью Финляндии", - заявила она.

При этом в докладе выражено ожидание того, что США все же останутся в НАТО и их ядерный зонтик продолжит обеспечивать безопасность Европы.

МИД НАТО США Финляндия Украина Европа Элина Валтоонен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лагард призвала Европу сократить зависимость от импорта энергоносителей

 Лагард призвала Европу сократить зависимость от импорта энергоносителей

Румынский парламент вынес вотум недоверия правительству

 Румынский парламент вынес вотум недоверия правительству

КМГ перераспределит экспорт нефти на КТК и порты РФ на фоне прекращения транзита по "Дружбе"

 КМГ перераспределит экспорт нефти на КТК и порты РФ на фоне прекращения транзита по "Дружбе"

ЕК приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников

 ЕК приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников

Премьер Грузии обвинил Европарламент в желании посеять хаос в республике

 Премьер Грузии обвинил Европарламент в желании посеять хаос в республике

Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится через две-три недели

 Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится через две-три недели

Лондон ввел санкции еще против 35 физических и юридических лиц, связанных с РФ

На Земле в ночь на вторник зафиксировали магнитные бури среднего уровня

Brent подешевела до $113,23 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 5 мая
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2062 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9260 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов