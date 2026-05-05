Правительство Финляндии теперь выступает за более европейское НАТО

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии обновило доклад по внешней политике и политике безопасности, выступив за более европейское НАТО. Доклад, который является официальным документом правительства, представила парламенту глава МИД Элина Валтоонен. Предыдущий был составлен в 2024 году.

Относительно ядерного оружия в обновленном докладе подчеркивается, что Финляндия продолжит быть приверженной Договору о нераспространении и не намерена размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время.

"С 2024 года в оперативной обстановке внешней политики и политики безопасности Финляндии произошли значительные изменения. Усилилась конкуренция между великими державами, основанная на правилах международная система подвергается сомнению, трансатлантическая оперативная обстановка находится в стадии трансформации, и война в Европе продолжается. Мы признаем эти изменения, но мы не в состоянии возглавить их", - сказала Валтоонен.

"Наша важнейшая цель - обеспечить независимость и территориальную целостность Финляндии, предотвратить вовлечение Финляндии в военные конфликты и гарантировать безопасность и благополучие финнов", - заявила она.

Она назвала "приоритетной задачей реагирование на долгосрочную угрозу со стороны России", военные действия которой "могут продолжаться долгое время или принимать новые формы". При этом даже мирное соглашение само по себе не гарантирует улучшения ситуации в области безопасности. Она назвала поддержку Украины "крайне важной" задачей.

"Мы готовимся к различным событиям на национальном уровне, а также в рамках НАТО и ЕС", - сказала глава МИД.

Она отметила, что приоритеты внешней политики Соединенных Штатов находятся в процессе изменений, и, следовательно, трансатлантическая оперативная среда также меняется. "Теперь необходимо двигаться в направлении укрепления Европейского союза и создания более европейского НАТО. Это давно является целью Финляндии", - заявила она.

При этом в докладе выражено ожидание того, что США все же останутся в НАТО и их ядерный зонтик продолжит обеспечивать безопасность Европы.