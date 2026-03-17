На саммите Объединенных экспедиционных сил в Хельсинки обсудят поддержку Украины

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб проведет в четверг на будущей неделе в Хельсинки саммит Объединенных экспедиционных сил (JEF), сообщил во вторник общественный вещатель Yle.

"(...) Будут рассмотрены вопросы поддержки Украины странами JEF и общая ситуация с безопасностью в Европе", - говорится в сообщении.

Во встрече примут участие президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Норвегии Йонас Гар Стёре, Швеции Ульф Кристерссон, Латвии Эвика Силиня, Эстонии Кристен Михал, Исландии Криструн Фростадоттир и Нидерландов Роб Йеттен. Представитель Королевства Дания будет назван позже.

Помимо представителей стран JEF, во встрече также онлайн примут участие президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни.

Объединённые экспедиционные силы - это многосторонняя форма оборонного сотрудничества, возглавляемая Соединённым Королевством. Его целью является развитие военных возможностей стран-участниц посредством совместных учений, предотвращение кризисов и, при необходимости, совместные действия в кризисных ситуациях.

Основной операционной средой для JEF являются Северная Европа и регион Балтийского моря.