Президент Финляндии выразил обеспокоенность смещением внимания США с Украины на Иран

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб выразил обеспокоенность тем, что внимание Вашингтона сосредоточено на операции против Ирана в ущерб посредническим усилиям по украинскому урегулированию.

"Сейчас, конечно, есть два фронта: один в Иране, где США действительно участвуют, и на Украине, где Штаты выступают в роли посредника. И всякий раз, когда происходит ситуация с участием американских сил, когда затраты астрономические, я думаю, фокус внимания (Вашингтона - ИФ) больше там, а не на мирном посредничестве. К сожалению", - заявил Стубб в интервью Bloomberg.

Президент Финляндии сказал, что он обеспокоен таким положением дел.

"Я чувствую определенное разочарование и нетерпение по поводу сложившейся ситуации, и это меня беспокоит", - подчеркнул Стубб.