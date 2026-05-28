Израиль приостановил все контакты с офисом генсека ООН

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Израильская сторона не будет контактировать с офисом генсека ООН, пока этот пост занимает Антониу Гутерриш, заявил в четверг постпред Израиля при Организации Дани Данон.

"Дальнейших контактов с офисом Гутерриша не будет", - приводят ближневосточные СМИ слова дипломата.

Данон добавил, что Гутерриш с точки зрения израильской стороны "утратил доверие".

Слова постпреда прозвучали после того, как ранее ООН внесла ряд израильских учреждений в черный список за "сексуальное насилие в зонах конфликта".

По словам израильского дипломата, ООН своими действиями поставила Израиль в один ряд с ХАМАС, "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) и "самыми варварскими террористическими организациями в мире".