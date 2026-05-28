Поиск

Израиль приостановил все контакты с офисом генсека ООН

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Израильская сторона не будет контактировать с офисом генсека ООН, пока этот пост занимает Антониу Гутерриш, заявил в четверг постпред Израиля при Организации Дани Данон.

"Дальнейших контактов с офисом Гутерриша не будет", - приводят ближневосточные СМИ слова дипломата.

Данон добавил, что Гутерриш с точки зрения израильской стороны "утратил доверие".

Слова постпреда прозвучали после того, как ранее ООН внесла ряд израильских учреждений в черный список за "сексуальное насилие в зонах конфликта".

По словам израильского дипломата, ООН своими действиями поставила Израиль в один ряд с ХАМАС, "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) и "самыми варварскими террористическими организациями в мире".

Антониу Гутерриш Израиль ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Казахстан и РФ подписали рамочное соглашение по увеличению поставок российской нефти в КНР

Секретарь Совбеза РФ не исключил появления ядерного оружия у Японии

КСИР за сутки пропустил 26 судов через Ормузский пролив

Каллас призвала ЕС надавить на третьи страны, которые ведут бизнес с Россией

Парламент Казахстана одобрил введение уголовной ответственности за обещание взятки

Axios узнал, что США считают возможной смену власти на Кубе уже этим летом

Гватемала согласилась проводить у себя операции вместе с США против наркокартелей

 Гватемала согласилась проводить у себя операции вместе с США против наркокартелей

Пашинян пообещал продолжить переговоры с Россией по газу и нефтепродуктам

Пашинян заявил о планах развивать сотрудничество в ЕАЭС "до возможно последней точки"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2372 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9621 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов