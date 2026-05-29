Мадьяр сообщил о начале переговоров с Киевом о правах украинских венгров

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что возражения венгерских властей против начала переговоров с Киевом о вступлении Украины в Евросоюз не связаны с размораживанием для Будапешта фондов Евросоюза, речь идет о правах венгров, живущих на Украине.

"Нет связи между разблокированием фондов и началом переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, то есть открытием переговорных кластеров. Мы уже осуществляем контакты с нашими украинскими партнерами. То, что очень важно для нас, - это необходимость гарантий, касающихся 100 тыс. венгров, которые живут на Украине, и мы хотим, чтобы они могли продолжать использовать родной язык и следовать другим своим культурным традициям", - сказал Мадьяр в Брюсселе на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"То есть остаются вопросы культуры и языка. Мы просто хотим, чтобы украинские партнеры с этим согласились. В этом нет ничего нового. Это право человека", - добавил венгерский премьер.

По его словам, уже было немало обменов мнениями с украинской стороной, и он надеется, что соответствующие изменения могут быть внесены в законодательство Украины.

Мадьяр провел переговоры с фон дер Ляйен, на которых обсуждалось разблокирование для Венгрии европейских фондов, замороженных из-за несоблюдения Будапештом норм и принципов ЕС. Лидеры согласовали условия, которые должна выполнить Венгрия для размораживания этих средств.