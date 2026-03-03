Поиск

В ЕК заявили, что ищут выход из тупика с кредитом для Украины в 90 млрд евро

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) продолжает искать решение для выделения Украине заблокированного Венгрией кредита в 90 млрд евро на 2026-2027 годы, сообщила официальный представитель ЕК Паула Пинью.

"Мы не можем поделиться новой информацией, но работа продолжается для того, чтобы найти решение для разблокирования этого займа и чтобы дать возможность Украине воспользоваться обязательством, принятым на уровне всех глав государств и правительств во время Европейского совета в декабре", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе во вторник.

Она не согласилась с репликой журналиста, что от ЕК пока нет на столе вариантов решений, тогда как время идет и Киев в ближайшее время останется без денег.

"Всё зависит от того, что вы понимаете под отсутствием вариантов на столе. Это может быть невидимым на глаз, но мы работаем над вариантами именно для того, чтобы разблокировать 90 млрд евро, и мы очень и очень отдаем себе отчет в том, что время идет", - ответила Пинью.

Представитель ЕК добавила, что во вторник ожидается телефонный разговор главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с украинским президентом Владимиром Зеленским.

