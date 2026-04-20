Макрон допускает, что с уходом Орбана будет разблокирован кредит ЕС Украине в 90 млрд евро

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он "умеренно оптимистичен" в отношении возможности разблокирования кредита ЕС Украине в 90 млрд евро после поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, препятствовавшего этому решению.

"С уходом Орбана (...) в Венгрии открывается новая эра (...) и новая эра в Европе (...). Мы действительно можем быть умеренно оптимистичны в отношении позитивного продвижения и реализации этого кредита", - сказал Макрон в понедельник на совместной с польским премьером Дональдом Туском пресс-конференции в Гданьске.

Слова французского президента процитировала газета Le Figaro.

Ранее уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что по-прежнему не собирается снимать вето с кредита ЕС в 90 млрд евро для Украины до тех пор, пока не будут восстановлены поставки нефти по трубопроводу "Дружба".

Орбан напомнил, что согласно договоренностям с Брюсселем, Венгрия в любом случае не возьмет на себя никаких финансовых обязательств при выделении этого европейского кредита.

Ранее в апреле партия Орбана "Фидес" проиграла парламентские выборы, однако сам он пока остается на посту премьера. Ожидается, что передача власти новому правительству состоится в мае.