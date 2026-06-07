В Огайо в результате стрельбы на фестивале ранены 12 человек

Фото: AP/TAСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Стрельба произошла 6 июня на уличном фестивале в американском штате Огайо. Пострадали не менее 12 человек, сообщает Associated Press.

Двое раненых находятся в критическом состоянии.

Пострадали люди от 14 до 61 года, но большинство - молодежь 20 лет.

В полиции города Толедо отметили, что подозреваемые пока не задержаны. Очевидцев призвали передать записи с мобильных телефонов, так как это поможет в поисках злоумышленников.

По предварительной информации, стрелявших было двое. Вероятно, они стреляли друг в друга.