Поиск

AP сообщило об одобрении Трампом ядерного соглашения с Эр-Риядом

AP сообщило об одобрении Трампом ядерного соглашения с Эр-Риядом
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией о совместном использовании технологий ядерной энергетики, которое может предоставить королевству возможности по обогащению урана, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на два источника.

По их данным, сделка рассчитана на 30 лет и будет включать участие американских компаний в разработке программы.

Источники указали, что она позволит открыть путь к созданию предприятия по обогащению урана в Саудовской Аравии после совместного американо-саудовского исследования.

При этом соглашение не включает гарантии, которые Вашингтон ранее заявлял как необходимые для обеспечения невозможности перенаправления ядерных материалов на программу создания оружия.

Белый дом публично пока не подтвердил, что такое соглашение было одобрено.

Белый дом Вашингтон Дональд Трамп Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

AP сообщило об одобрении Трампом ядерного соглашения с Эр-Риядом

 AP сообщило об одобрении Трампом ядерного соглашения с Эр-Риядом

Что случилось этой ночью: среда, 22 июля

Силы CENTCOM завершили очередную волну ударов по Ирану

AP сообщило о более чем 500 раненых военных США в ходе конфликта с Ираном

Комитет Сената поддержал кандидатуру Клейтона на пост руководителя Нацразведки

 Комитет Сената поддержал кандидатуру Клейтона на пост руководителя Нацразведки

Силы CENTCOM начали новую серию ударов по Ирану

Хегсет заявил, что США продолжают контролировать транзит через Ормузский пролив

 Хегсет заявил, что США продолжают контролировать транзит через Ормузский пролив

Пошлины на экспорт из пшеницы из РФ с 22 июля будут нулевыми

 Пошлины на экспорт из пшеницы из РФ с 22 июля будут нулевыми

Расходы США на проведение военной операции против Ирана составляют $37,5 млрд

Трамп напомнил о невысоких потерях США в Иране по сравнению с войнами прошлых лет
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10672 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3266 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 177 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов