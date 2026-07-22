AP сообщило об одобрении Трампом ядерного соглашения с Эр-Риядом

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией о совместном использовании технологий ядерной энергетики, которое может предоставить королевству возможности по обогащению урана, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на два источника.

По их данным, сделка рассчитана на 30 лет и будет включать участие американских компаний в разработке программы.

Источники указали, что она позволит открыть путь к созданию предприятия по обогащению урана в Саудовской Аравии после совместного американо-саудовского исследования.

При этом соглашение не включает гарантии, которые Вашингтон ранее заявлял как необходимые для обеспечения невозможности перенаправления ядерных материалов на программу создания оружия.

Белый дом публично пока не подтвердил, что такое соглашение было одобрено.