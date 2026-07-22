Что случилось этой ночью: среда, 22 июля

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два складских комплекса Wildberries загорелись в Краснодаре и Невинномысске в результате атаки БПЛА. В столице Кубани пострадали три человека, в Ставропольском крае - пять.

- В Армавире ()Краснодарский край) из удара дронов произошел пожар на нефтебазе в Северной промзоне. Площадь возгорания достигла порядка 800 кв. м, сообщили в мэрии.

- РФ видит хорошие перспективы для расширения и укрепления сотрудничества со странами-членами АСЕАН, в том числе в сфере продовольствия и энергетики, заявил глава МИД Сергей Лавров на саммите в Маниле.

- Количество раненых американских военнослужащих в ходе военных действий США против Ирана превысило 500 человек, сообщило Associated Press со ссылкой на информированный источник.

- Профильный комитет Сената США одобрил кандидатуру Джея Клейтона на пост директора Национальной разведки. "За" проголосовали девять человек, против - восемь.

- Парламент Франции принял закон, который запрещает детям младше 15 лет доступ к соцсетям. Он вступит в силу в сентябре 2026 г.

- Палата представителей США проголосовала за законопроект, позволяющий сохранить финансирование федеральных ведомств на текущем уровне до 4 декабря и избежать шатдауна.

- Ракета Falcon 9 вывела на орбиту испытательный роботизированный аппарат MRV-1, предназначенный для технического обслуживания и продления жизни космических спутников.