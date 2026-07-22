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Белоруссия понизила минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для РФ

Белоруссия понизила минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для РФ
Фото: РБК/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии пересмотрело предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам.

В соответствии с постановлением Минсельхозпрода, опубликованным в среду на Национальном правовом интернет-портале, с 21 июля минимальная цена при экспорте в Россию молока и сливок, сгущенных, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1,5%, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, установлена в размере 340 российских рублей за килограмм (ранее - 350 рублей).

Цены при экспорте молочных продуктов на другие внешние рынки, за исключением России, не изменились.

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