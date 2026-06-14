Сезонный рост грузопотока вызвал скопление фур на границе Казахстана и РФ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - На казахстанско-российской границе в Павлодарской области на пункте пропуска "Косак" наблюдается скопление грузового автотранспорта, сообщает погранслужба комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

По ее информации, ситуация вызвана сезонным увеличением транспортировки плодоовощной продукции.

"Для минимизации времени ожидания пункт пропуска работает в усиленном режиме, принимаются необходимые меры, организовано тесное взаимодействие с местными исполнительными органами", - отмечается в сообщении.

В погранслужбе рекомендуют гражданам учитывать текущую ситуацию и заблаговременно корректировать маршруты следования через альтернативные направления.

Средняя пропускная способность пункта "Косак" на выезд составляет около 200-220 грузовых транспортных средств в сутки.