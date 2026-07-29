Что случилось этой ночью: среда, 29 июля

Обломки ракеты упали на дом в Таганроге, Медведев опроверг слухи о мобилизации, США и Саудовская Аравия нанесли удары по объектам в Ираке

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Обломки ракеты упали на многоквартирный дом в Таганроге, погибла женщина и пострадал мужчина. Жителей дома эвакуировали. В Рязанской области атаки БПЛА вызвали возгорания на промышленных территориях, госпитализированы шесть человек.

- Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "лживой провокацией" в преддверии выборов слухи о готовящейся мобилизации в России. По его словам, "в ней нет никакой необходимости".

- ВС США отразили ракетный обстрел американской базы в Иордании и совместно с силами Саудовской Аравии нанесли удары по объектам поддерживаемых Ираном вооруженных группировок в Ираке.

- Корпус стражей исламской революции нанес удары по трем нефтяным танкерам в Ормузском проливе, которые двигались по незаконному маршруту.

- Глава США Дональд Трамп сообщил, что встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским прошли "очень хорошо".

- Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Украина должна возместить убытки после удара по иранскому торговому судну в Каспийском море.

- Сенат США на процедурном голосовании поддержал законопроект о дополнительных санкциях в отношении РФ. Инициативу одобрили 82 сенатора, против были 12.

- Члены Голливудской ассоциации иностранной прессы подали иск на $150 млн против корпорации Penske Media и ряда связанных структур, обвинив их в мошенничестве при приобретении прав на проведение премии "Золотой глобус".