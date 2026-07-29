Brent подорожала до $88,25 за баррель

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть ускорился днем в среду на сообщениях о новых обменах ударами на Ближнем Востоке.

К 14:33 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $4,16 (4,95%), до $88,25 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $3,73 (4,71%), до $82,99 за баррель.

Накануне обе марки подешевели более чем на 4% и завершили торги на двухнедельных минимумах на фоне прекращения обмена ударами между США и Ираном, а также на сообщениях, что переговорщики из Ирана и Омана пытаются достичь соглашения о возобновлении движения судов через Ормузский пролив.

Однако в среду цены растут на сообщениях, что вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по поддерживаемым Ираном террористическим формированиям в Ираке.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по трем нефтяным танкерам в Ормузском проливе, передает агентство Tasnim. "Три нефтяных танкера, которые продолжали двигаться по небезопасному и незаконному маршруту, игнорируя наши предупреждения, были атакованы и остановлены", - заявили в КСИР.

"Новые военные действия на Ближнем Востоке и новые заявления иранских властей о том, что они хотят контролировать судоходство через Ормузский пролив вновь оказывают поддержку ценам на нефть", - сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 3,3 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 2,5 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду.