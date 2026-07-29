Поиск

NYT узнала, что Иран рассматривал возможность удара по украинскому порту

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Иранские военные могли нанести удар по украинскому морскому порту в ответ на украинскую атаку на иранское судно, однако такой эскалации удалось избежать, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на иранские и западные источники.

Как пишет газета, "дипломатические усилия урегулировали ситуацию".

Собеседники издания сообщили, что Иран мог ударить по Украине баллистической ракетой небольшой мощности. Такой удар стал бы символическим ответом, так как не нанес бы большого ущерба. Другой собеседник отметил, что целью, скорее всего, стал бы один из портов на Черном море.

Ранее в МИД Ирана сообщили, что рано утром 25 июля украинские военные нанесли удар по судну под иранским флагом в Каспийском море, в результате чего один моряк погиб, а другой был ранен. Судно с гражданским грузом направлялось из российского порта Астрахань в иранский порт Энзели.

Иран Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иранская ядерная программа остается, но не была единственной целью американо-израильской операции

 Иранская ядерная программа остается, но не была единственной целью американо-израильской операции

Иран отверг предложение Омана о равном контроле над Ормузским проливом

Что случилось этой ночью: среда, 29 июля

Тринадцать человек погибли в результате серии мощных землетрясений в Японии

 Тринадцать человек погибли в результате серии мощных землетрясений в Японии

Трамп назвал очень хорошими встречи с Нетаньяху и Зеленским

 Трамп назвал очень хорошими встречи с Нетаньяху и Зеленским

КСИР атаковал три нефтетанкера в Ормузском проливе

КСИР взял на себя ответственность за ракетный удар по базе США в Иордании

К владельцам "Золотого глобуса" подали иск на $150 млн по обвинению в мошенничестве

 К владельцам "Золотого глобуса" подали иск на $150 млн по обвинению в мошенничестве

Иран отрицает причастность к запуску снарядов по целям в Саудовской Аравии

США и Саудовская Аравия нанесли удары по объектам в Ираке
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10807 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3375 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов