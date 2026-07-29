NYT узнала, что Иран рассматривал возможность удара по украинскому порту

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Иранские военные могли нанести удар по украинскому морскому порту в ответ на украинскую атаку на иранское судно, однако такой эскалации удалось избежать, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на иранские и западные источники.

Как пишет газета, "дипломатические усилия урегулировали ситуацию".

Собеседники издания сообщили, что Иран мог ударить по Украине баллистической ракетой небольшой мощности. Такой удар стал бы символическим ответом, так как не нанес бы большого ущерба. Другой собеседник отметил, что целью, скорее всего, стал бы один из портов на Черном море.

Ранее в МИД Ирана сообщили, что рано утром 25 июля украинские военные нанесли удар по судну под иранским флагом в Каспийском море, в результате чего один моряк погиб, а другой был ранен. Судно с гражданским грузом направлялось из российского порта Астрахань в иранский порт Энзели.