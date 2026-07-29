КСИР взял на себя ответственность за ракетный удар по базе США в Иордании

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что его силы атаковали с применением баллистических ракет американские войска, дислоцированные в Иордании, передает государственная телекомпания IRIB.

По данным КСИР, его военно-воздушные силы нанесли удары несколькими баллистическими ракетами по американской авиабазе и командному центру Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Иордании.

"Пока продолжаются угрозы в адрес Исламской Республики Иран и незаконные и злонамеренные действия американских войск против наших интересов, сопротивление будет продолжаться", - говорится в заявлении КСИР.

"Угрозы со стороны американских чиновников и незаконные интервенции против наших интересов должны прекратиться", - подчеркнули в КСИР.