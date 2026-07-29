Тринадцать человек погибли в результате серии мощных землетрясений в Японии

Последствия землетрясения на острове Кюсю в Японии Фото: AP/TASS

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В результате серии землетрясений в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю погибли 13 человек, сообщила в среду премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

Премьер отметила, что стихией был нанесен значительный ущерб, включая обрушение зданий, пожары и повреждение дорог.

Тем временем, как сообщает телеканал NHK, чиновники префектуры Кумамото заявили, что по состоянию на 09:30 утра среды (03:30 по Москве) три человека погибли, пятеро находятся в состоянии остановки сердца и еще 31 человек получили ранения.

Кроме того, в торговом центре в населенном пункте Касима (префектура Кагосима) при ударе землетрясения произошел взрыв. Источник сообщил агентству "Киодо", что к разрушениям ТЦ привел взрыв газа.

Официальные лица сообщили, что обрушился второй этаж здания. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжались всю ночь.

Позже было подтверждено, что погибли два человека. Обе жертвы - женщины в возрасте около 20 лет. Власти сообщили, что у еще одного человека была остановка сердца. У остальных спасенных травмы, не представляющие угрозы для жизни.

Около 200 человек были эвакуированы до обрушения второго этажа торгового центра.

Еще двое человек были обнаружены с остановкой сердца на фабрике в городе Яцусиро на территории завода Nippon Paper Industries, который тоже пострадал от стихии; на территории комплекса упала дымовая труба.

Официальные лица в Кумамото сообщают, что еще девять человек числятся пропавшими без вести.

Сообщается, что движение скоростных поездов синкансэн по-прежнему приостановлено.

Между тем, авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways отменили 11 и два рейса соответственно из-за землетрясения.

Электроэнергетическая компания Kyushu Electric Power Company сообщила, что около 37 тыс. домохозяйств в префектуре Кумамото по состоянию на 07:30 утра (01:30 по Москве) остаются без электричества.

Ранее во вторник сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1 в префектуре Кумамото, наиболее сильные толчки ощущались в городах Уки и Кикава.