Поиск

КСИР атаковал три нефтетанкера в Ормузском проливе

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес удары по трем нефтяным танкерам в Ормузском проливе, передает агентство Tasnim.

"Три нефтяных танкера, которые продолжали двигаться по небезопасному и незаконному маршруту, игнорируя наши предупреждения, были атакованы и остановлены", - заявили в КСИР.

Там подчеркнули, что действия любого судна, следующего незаконным указаниям США по прохождению Ормузского пролива, не останутся без ответа.

Хроника 28 февраля – 29 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп назвал очень хорошими встречи с Нетаньяху и Зеленским

 Трамп назвал очень хорошими встречи с Нетаньяху и Зеленским

КСИР атаковал три нефтетанкера в Ормузском проливе

КСИР взял на себя ответственность за ракетный удар по базе США в Иордании

К владельцам "Золотого глобуса" подали иск на $150 млн по обвинению в мошенничестве

 К владельцам "Золотого глобуса" подали иск на $150 млн по обвинению в мошенничестве

Иран отрицает причастность к запуску снарядов по целям в Саудовской Аравии

США и Саудовская Аравия нанесли удары по объектам в Ираке

Сенат США на процедурном голосовании поддержал законопроект о санкциях в отношении РФ

 Сенат США на процедурном голосовании поддержал законопроект о санкциях в отношении РФ

В CENTCOM подтвердили атаку Ирана на базу США в Иордании

Аракчи заявил, что Киев должен возместить убытки после удара по иранскому судну

 Аракчи заявил, что Киев должен возместить убытки после удара по иранскому судну

Иран атаковал американскую базу в Иордании
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10798 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3373 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов