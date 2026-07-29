КСИР атаковал три нефтетанкера в Ормузском проливе

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес удары по трем нефтяным танкерам в Ормузском проливе, передает агентство Tasnim.

"Три нефтяных танкера, которые продолжали двигаться по небезопасному и незаконному маршруту, игнорируя наши предупреждения, были атакованы и остановлены", - заявили в КСИР.

Там подчеркнули, что действия любого судна, следующего незаконным указаниям США по прохождению Ормузского пролива, не останутся без ответа.